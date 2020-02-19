​أمطار على القاهرة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وأضافت الهيئة في بيان له، أن طقس الأربعاء مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: "يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17 - 11، السواحل الشمالية 17 - 10، شمال الصعيد 19 - 9، جنوب الصعيد 23 -11.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن طقس الخميس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما تتواجد فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17 - 11، السواحل الشمالية 17 - 10، شمال الصعيد 19- 8، جنوب الصعيد 23 -11.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس يوم الجمعة معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون كائل للدفء نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، 20 - 10، والسواحل الشمالية 19 - 9- جنوب سيناء 24-13، شمال الصعيد 21 -8، جنوب الصعيد 24 - 11.