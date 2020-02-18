حدث في 8 ساعات| تدريب جوي بين مصر وفرنسا.. والسيسي يُقر إعادة تنظيم المتحف الكبير

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وإعلان وزارة السياحة والآثار، مفاجأة لركاب "أول رحلة" بين شرم الشيخ والأقصر، فضلًا عن إعلان حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: