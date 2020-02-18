أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات ليفربول واتليتكو فيروس كورونا السوبر المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب

حدث في 8 ساعات| تدريب جوي بين مصر وفرنسا.. والسيسي يُقر إعادة تنظيم المتحف الكبير

05:55 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| تدريب جوي بين مصر وفرنسا.. والسيسي يُقر إعادة تنظيم المتحف الكبير

القوات الجوية المصرية والفرنسية

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وإعلان وزارة السياحة والآثار، مفاجأة لركاب "أول رحلة" بين شرم الشيخ والأقصر، فضلًا عن إعلان حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي المتحف الكبير تدريب جوي شرم الشيخ وزارة السياحة والآثار

الخبر التالى:

"غرفة السياحة": منع مطربي المهرجانات بالقطاع "تدخل غير مقبول"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان