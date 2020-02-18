الأعلى للإعلام يبحث أزمة "مطربي المهرجانات".. ويناقش تغطية "كورونا"

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الرصد والشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقارير الرصد ومناقشة أزمة مطربي المهرجانات ومناقشة التغطية الإعلامية لفيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس إن لجنتي الرصد والشكاوى تناقشان اليوم تقارير الرصد بشأن ظهور مطربي المهرجانات على إحدى الفضائيات بالإضافة إلى ما تلقته من شكاوى أخرى.

وكشف المصدر أن لجنة الشكاوى ستناقش اليوم التقارير الخاصة بالتغطية الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا وإصدار توصياتها حول هذا الشأن .

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه الماضي توجيه عقوبة "لفت نظر" إلى 16 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة، وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

كانت المواقع والصفحات المخالفة قد نشرت أخبارا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.

تضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتي تبدأ اعتبارا من الشهر القادم.

كما ناقش المجلس تقريرا حول المخالفات المهنية باحدي القنوات وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه القادم.