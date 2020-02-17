وزيرة الصحة: تكريم الفرق الطبية وطاقم الطائرة بعد إنهاء الحجر الصحي

كتب - أحمد جمعة

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تكريم الفرق الطبية وطاقم العمل والتمريض، بالإضافة إلى طاقم الطائرة، المشاركون في عملية الحجر الصحي للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

وقالت وزيرة الصحة إن جميع العاملين قدموا كل الجهود لتقديم افضل الرعاية الطبية والنفسية للمصريين ، وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وقدمت وزيرة الصحة الشكر للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة التي بذلت كل الجهود لتوفير كل احتياجات الحجر الصحي، ومتطلبات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال عودة المصريين المحتجزين بالحجر الصحي بمرسى مطروح، اليوم، والذين تم حجزهم لمدة ١٤ يومًا وفقا لاجراءات منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، بعد عودتهم من الصين وفقًا لمجهودات القيادة السياسية لعودة ابنائنا المصريين ورعايتهم صحيًا.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، مؤكدة انه لم يتم الكشف عن إصابة أيًا منهم بفيروس كورونا، ومشيرة إلى أن مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي.