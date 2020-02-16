أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

تحذير من "الأعلى للإعلام" للوسائل المختلفة بشأن المشروعات القومية

03:23 م الأحد 16 فبراير 2020
تحذير من "الأعلى للإعلام" للوسائل المختلفة بشأن المشروعات القومية

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب مصطفى علي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام من صحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عند تناولها معلومات عن المشروعات القومية في مصر بالتأكد من صحة هذه المعلومات.

كما دعا المجلس في بيان له اليوم، إلى إسناد المعلومات إلى الجهات المنوط بها إدارة هذه المشروعات والرجوع إليها للحصول من المصادر الأصلية على المعلومات الصحيحة في هذا الشأن.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووسائل الإعلام المرئية المشروعات القومية

الخبر التالى:

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص.. الأهلي يرحب بإعارة صالح جمعة "مجانا"