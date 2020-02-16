تحذير من "الأعلى للإعلام" للوسائل المختلفة بشأن المشروعات القومية

كتب مصطفى علي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام من صحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عند تناولها معلومات عن المشروعات القومية في مصر بالتأكد من صحة هذه المعلومات.

كما دعا المجلس في بيان له اليوم، إلى إسناد المعلومات إلى الجهات المنوط بها إدارة هذه المشروعات والرجوع إليها للحصول من المصادر الأصلية على المعلومات الصحيحة في هذا الشأن.