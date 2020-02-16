5 إبريل.. إجراء قرعة تخصيص أراضي الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم الأحد 5 إبريل المقبل، إجراء القرعة العلنية اليدوية لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن بدلًا من الحي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، والسابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها بتاريخ 21 مارس 2018، وبنفس أسعار التخصيص السابقة، وذلك للعملاء الذين استكملوا سداد مقدم الحجز.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين في دخول القرعة، ولم يستردوا مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بني سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة المُعدة لذلك، خلال الفترة من 23 فبراير 2020 وحتى 5 مارس 2020، في مواعيد العمل الرسمية، وسيتم إجراء القرعة بمقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يُسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة 10 لـ12 ظهرًا، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وإعلان نتيجة القرعة على موقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وموقع بنك التعمير والإسكان (www.hdb-egy.com)، وبمقر جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

وأشار محمد أنور هلال، إلى أنه بالنسبة للعملاء غير الراغبين في دخول القرعة المذكورة، يمكنهم التقدم للفرع لاسترداد مقدم الحجز المُسدد بدون خصم أي مصاريف، ويُسمح لهم بدخول القرعات القادمة.