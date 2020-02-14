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غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 22 ساعة

01:41 م الجمعة 14 فبراير 2020
غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 22 ساعة

قطع المياه

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه عن مناطق " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه"، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد المقبل.

وقالت الشركة إن قطع المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500 ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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قطع المياه شركة مياه الشرب الجيزة

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