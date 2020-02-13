حدث في 8 ساعات| قرار بشأن الحوت "القاتل" وتفاصيل التقرير الطبي للعائدين من ووهان
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تهنئة الرئيس عبدالفتاح، لرئيس جمهورية صربيا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، وإعادة رئيس الوزراء، تشكيل إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابي تلاعب بالنقد الأجنبي
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.
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