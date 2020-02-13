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حدث في 8 ساعات| قرار بشأن الحوت "القاتل" وتفاصيل التقرير الطبي للعائدين من ووهان

06:52 م الخميس 13 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| قرار بشأن الحوت "القاتل" وتفاصيل التقرير الطبي للعائدين من ووهان

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تهنئة الرئيس عبدالفتاح، لرئيس جمهورية صربيا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، وإعادة رئيس الوزراء، تشكيل إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابي تلاعب بالنقد الأجنبي

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

السيسي العيد القومي صندوق رعاية الطفولة مصطفى مدبولي التأمين الصحي هيئة الرقابة الإدارية الأرصاد

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