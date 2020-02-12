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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

11:44 م الأربعاء 12 فبراير 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في موظف بإحدى شركات الخدمات العاملة بمطار القاهرة، وبتفتيش سيارته وذاتيا تبين وجود ٧٨٤٠ قرص دواء خاص بالإجهاض، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 250 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة.​

مطار القاهرة الدولي تهريب أدوية جمارك مطار القاهرة
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