وزير الأوقاف: المفاهيم الدينية الخاطئة أسهمت في تفاقم الزيادة السكانية

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المفاهيم الدينية الخاطئة أسهمت في تفاقم هذه المشكلة، منوهاً إلى أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الملف، فقد تم عقد اجتماع مؤخراً ضم مسئولي كل من وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، لمناقشة واستعراض ما تم إنجازه من خطوات تتعلق بملف السكان، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اقامته من دورات تدريبية وتثقيفية للائمة والواعظات، والتي ضمت أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة إمام وواعظة.

وأشار وزير الأوقاف، بحسب بيان الحكومة الأربعاء، إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف التوعية المجتمعية والطبية والدينية خلال الفترة المقبلة، واقتراح إتاحة الخدمات الطبية اللازمة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وذات الجودة العالية، بصورة أكبر للقرى والنجوع والمناطق المحرومة، هذا بالاضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية والتركيز على أثر الزيادة السكانية على بناء الشخصية السوية، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة تطبيق الحوافز الايجابية على الأسر التي تلتزم بخطة الدولة في القضايا السكانية.

وأضاف وزير الأوقاف أن لدينا عدداً من الواعظات للعمل مع الرائدات الريفيات في هذا المجال، لتوعية المرأة المصرية بأن تنظيم الأسرة لا يتعارض إطلاقاً مع الشرع، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الزيادة السكانية، وفي مقدمتها المجلس القومي للسكان، مشيراً إلى وجود إدارة كاملة بالوزارة مهمتها التعامل مع هذا الملف.