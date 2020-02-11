"المحامين" تعلن الكشوف النهائية لمرشحي انتخاباتها اليوم

كتب- مصطفى على

تعلن نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها 15 مارس المقبل، وذلك بعد إغلاق باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين، الخميس الماضي، والتي كان مقررا الفصل فيها، أمس، من خلال اللجنة المختصة، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين، عن تلقيها 17 طعنا على المرشحين، وتم حجز 16 منها للحكم، وتأجيل طلب واحد إلى جلسة أول مارس للتصحيح، كما تلقت 19 طلبًا للترشح على منصب النقيب، ولم تتلق سوى طلب تنازل واحد من أحد المرشحين لهذا المنصب، هو مرتضى منصور، الذي أعلن عن تنازله عن الترشح بسبب انشغاله بنادي الزمالك ومجلس النواب.

وكانت النقابة قد أعلنت تلقي أوراق المرشحين لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الفترة من 30 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري، وشكلت 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، بواقع لجنة لتلقي أوراق الترشح للنقيب مقرها قاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

كما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في 14 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، ووقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، في جلسة الأحد 16 فبراير الجاري.