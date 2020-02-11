الصحة: تسجيل 52 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 52 ألفاً و404 مواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد وزيرة الصحة، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة وادي تال، التابعة للإدارة الصحية بمنطقة أبوزنيمة، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقاً للمواعيد المحددة، كما وجهت بتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية بالتوازي مع أعمال التطوير.

وأشار مجاهد إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظراً لوجودها بمنطقة جبلية، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، فضلاً عن سرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.



يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.