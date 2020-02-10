كرم جبر: أولوية العمل في المؤسسات القومية للشباب.. و5 سنوات لإصلاحها

كتب- مصطفى علي:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة هي المسئولة عن توفير الأموال للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أن خطة إصلاح المؤسسات مدتها 5 سنوات، تبدأ بتناقص الدعم المقدم لها تدريجيًا حتى تتكفل بمصروفاتها، دون دعم.

وأضاف جبر في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الخطة تشمل عدة أشياء أولها الأصول: " فالمؤسسات تمتلك أصولًا لو أحسنت استغلالها ستقف على أرجلها دون مساعدة، وثانيًا معظم هذه الأصول غير مستغلة، وثالثًا عدد كبير منها مهدد بالسحب، ورابعًا العملية تحتاج لنظرة كلية من الدولة".

وتابع جبر: "القرار الأول لنا هو عدم بيع أي أصول، والأمر الثاني إذا كان هناك أصل غير مستغل نضعه في صندوق مشروعات لتنمية المؤسسة، وبالتالي أؤكد أننا لم نبع أي شبر من أصول المؤسسات القومية، ويتم ذلك من خلال شركة محايدة تلقي نظرة على الأصول وتحدد كيفية استغلالها، فضلًا عن مساهمة الصندوق السيادي في هذا الأمر".

وشدد جبر على أنه إذا لم يتم إصلاح الأوضاع في المؤسسات القومية فورًا، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم استغلال الأصول الخاصة بالمؤسسات لتنمية مواردها.

وكشف عن أن الهيئة أرسلت بيانًا للمؤسسات لمعرفة أسماء وعدد المتدربين وقدرة المؤسسة على توفير دعمه واحتياجها له، وسيتم حصر هذه الأعداد خلال أسبوع، لمعرفة الأولوية لمن، والمتمثلة في الشباب أولاً والمؤهل ثانيًا، لافتًا إلى أن بعض مكاتب المحافظات للمؤسسات تضم متعاونين بالقطعة من أشخاص ليسوا صحفيين بالأساس.

وأوضح كرم جبر، أن الشاب الذي يمكن أن نستفيد منه سنعينه، فقد أضيف 60% عمالة للمؤسسات خلال السنوات الأخيرة، ووضعنا قياسات موضوعية لتعيين الشباب الفترة المقبلة، فلن يتم تعيين أحد بالواسطة والمحسوبية إطلاقًا، كاشفًا عن أن أكثر شهادة ستكون مطلوبة الفترة المقبلة هي شهادة بكالورويوس إعلام جامعة القاهرة.

وتابع: "اتفقنا مع النقابة على إقامة دورات تدريبية بعد حصر الأعداد المتقدمة للتعيين من الشباب، حتى نؤهل شبابًا متدربين وذوي كفاءة عالية".

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