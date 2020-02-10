أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

وكيل النواب: المجلس تبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع الدولة

04:04 م الإثنين 10 فبراير 2020
وكيل النواب: المجلس تبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع الدولة

مجلس النواب

كتب- محمود مصطفى:

قال السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، إن المؤسسات الدينية تلقى رعاية كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص دوما على مشاركاها في جميع الاحتفالات.

وأضاف خلال استقبال المشاركين والمتسابقين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمقر لجنة الشؤون الأفريقية، صباح الاثنين، بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اللجان النوعية بالمجلس اهتمت بالتأصيل لدعم للمؤسسات الدينية، متابعا " يقع علينا دورا كبيرا في تصحيح المفاهيم المغلوطة وبيان صحيح الدين"، وتنوير العالم بذلك.

وتابع:" مجلس النواب أنشيء من 154 عاما، وبه 25 لجنة نوعية مختلفة، وبها 95 سيدة، ويوجد تمثيل كبير للشباب بنسبة 30 % من إجمالي الأعضاء، وهي معقولة، ونأمل أن تصل النسبة إلى النصف الفترة المقبلة".

وأضاف " المجلس تبنى مع الدولة المصرية الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأصدر القوانين والتشريعات التي توفر ذلك، وأثبت الشعب المصري قدرته على التحمل والمواجهة".

وأوضح :" حضور المتسابقين والمشاركين يحملهم مسؤولية كبيرة لنشر الوسطية والاعتدال في العالم كله".

مجلس النواب محمود الشريف عبدالفتاح السيسي محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

الخبر التالى:

الصحة تكشف حالة المصريين العائدين من الصين: لم نرصد مشتبها بكورونا (صور)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الدولار تواصل التراجع والجنيه المصري في أقوى حالاته منذ التعويم