وكيل النواب: المجلس تبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع الدولة

كتب- محمود مصطفى:

قال السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، إن المؤسسات الدينية تلقى رعاية كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص دوما على مشاركاها في جميع الاحتفالات.

وأضاف خلال استقبال المشاركين والمتسابقين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمقر لجنة الشؤون الأفريقية، صباح الاثنين، بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اللجان النوعية بالمجلس اهتمت بالتأصيل لدعم للمؤسسات الدينية، متابعا " يقع علينا دورا كبيرا في تصحيح المفاهيم المغلوطة وبيان صحيح الدين"، وتنوير العالم بذلك.

وتابع:" مجلس النواب أنشيء من 154 عاما، وبه 25 لجنة نوعية مختلفة، وبها 95 سيدة، ويوجد تمثيل كبير للشباب بنسبة 30 % من إجمالي الأعضاء، وهي معقولة، ونأمل أن تصل النسبة إلى النصف الفترة المقبلة".

وأضاف " المجلس تبنى مع الدولة المصرية الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأصدر القوانين والتشريعات التي توفر ذلك، وأثبت الشعب المصري قدرته على التحمل والمواجهة".

وأوضح :" حضور المتسابقين والمشاركين يحملهم مسؤولية كبيرة لنشر الوسطية والاعتدال في العالم كله".