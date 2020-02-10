"الأوقاف": ننفق 6 ملايين جنيه على الفقراء.. والأيتام مسئولية التضامن

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لديها بند خاص للإنفاق على الفقراء والمساكين، وبه ميزانية خاصة تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويًا، مشيرا إلى أن الوزارة ليست الجهة المنوط بها كفالة الأيتام، ولكن هناك وزارة التضامن.

وتابع "طايع"، في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام، نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعين لوزارة الأوقاف في حلمية الزيتون وطرة البلد، بالإضافة إلى تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطرة، بسبب إيداعها في حسابات خاصة بالعاملين بهذه المعاهد.

وأوضح رئيس القطاع الديني أن طلب الإحاطة لا بد أن يوجه لوزارة التضامن والتربية والتعليم والتجارة والصناعة، وليس لوزارة الأوقاف، حيث إن الوزارة يكون لها الإشراف العام، والتضامن يكون لها حق الإدارة، والتربية والتعليم حق المادة العلمية، والتجارة والصناعة توفير المواد الخام وتسويق المنتجات للطلاب.

من جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن ملف الأيتام شائك جدًا، وللأسف الشديد مهمل بشكل واضح وقد سبق أن قامت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام، وكان الوضع سيئا للغاية، وعلينا إيجاد حل سريع وتقديم مشروع قانون لحماية الأيتام؛ لأننا يجب أن نحمي المجتمع وحقوق هؤلاء الأيتام من الإهمال.

شارك في الاجتماع الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وسمير الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، وعبدالحكيم بهجات، وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والتقوى.