تفاصيل لقاء البابا تواضروس ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى (صور)

كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والوفد المرافق له والذين جاءوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب طلعت مصطفى عن شكره العميق للبابا لاستقباله، داعيًا قداسته لزيارة مدينة "مدينتي" وافتتاح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس هناك.

ورحب البابا بالضيوف وشكرهم على مجهوداتهم الملموسة في خدمة الوطن، والتي تظهر في المدن الجديدة التي تقوم ببنائها مجموعة طلعت مصطفى، وتمنى لهم كل التوفيق والمزيد من النجاح في مهام عملهم.

حضر اللقاء القس أنطونيوس موريس كاهن كنيسة مدينتي وأعضاء مجلس الكنيسة ذاتها.​