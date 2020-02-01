رئيس "اتصالات النواب": الموافقة على "حماية البيانات الشخصية" قريبًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن أن البرلمان سيصوت بالموافقة على حماية البيانات الشخصية خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة الت يعقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وحضر الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، والعامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق والقيادي بالحزب، وفخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلًا أعضاء مجلس النواب عن الحزب.

وأشاد بدور وزارة الاتصالات في بناء مصر الرقمية والتعاون المثمر بين اللجنة والوزارة، والذي شهده أثناء مناقشة عدد من القوانين في حضور عدد من الشركات العالمية، من خلال تنسيق مع الوزارة.

وقال بدوي إن العمل بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بانتظار اللائحة التنفيذية، كاشفًا عن وجود قانون المعاملات الإلكترونية، الذي من المزمع أن تنتهي منه اللجنة خلال دور الانعقاد الجاري.​