حدث في 8 ساعات| اختراق موقع وزارة الصحة.. والسيسي يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى اختراق موقع وزارة الصحة، وتعطيله مؤقتًا، وزيارة سفراء 40 دولة أجنبية بمصر لقصر عابدين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.
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