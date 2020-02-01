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حدث في 8 ساعات| اختراق موقع وزارة الصحة.. والسيسي يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

07:17 م السبت 01 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| اختراق موقع وزارة الصحة.. والسيسي يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى اختراق موقع وزارة الصحة، وتعطيله مؤقتًا، وزيارة سفراء 40 دولة أجنبية بمصر لقصر عابدين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

السيسي وزارة الصحة القضية الفلسطينية فلسطين محمود عباس اختراق موقع وزارة الصحة قصر عابدين مصطفى مدبولي السلع التموينية

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