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عزل 12 راكبا بالمطار بسبب شهادات الحمي الصفراء

08:09 ص السبت 01 فبراير 2020
عزل 12 راكبا بالمطار بسبب شهادات الحمي الصفراء

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت ، 12 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا علي عدة رحلات طيران ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء .

اثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من اديس أبابا ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وإعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي ، ،كما عثر أطباء الحجر الصحي علي 5 ركاب انتهت صلاحية شهاداتهم الطبية فور وصولهم من السودان ، امر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي .

تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار .

مطار القاهرة الدولي شهادات الحمي الصفراء الحجر الصحي
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