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وزيرة التخطيط: خطة قومية للسكان أولوياتها الصحة والتعليم

02:57 م الأحد 06 ديسمبر 2020
وزيرة التخطيط: خطة قومية للسكان أولوياتها الصحة والتعليم

الدكتورة هالة السعيد

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم تجهيز خطة قومية للسكان في مصر، ومن عناصرها الارتقاء بالخصائص السكانية والاستثمار في العنصر البشري بقطاعي الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الأحد، بحفل تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المُدربين.

وقالت السعيد: "لا يوجد أفضل من الاستثمار في البشر ونؤكد على جودة هذا الاستثمار، وبالتالي جاء التعاقد مع هارفارد للاستثمار في القطاع الصحي".

وأضافت الوزيرة: "نعمل على العنصر الأول للتنمية المستدامة بالخطة القومية للسكان، فوفق رؤية مصر 2030 كان الرئيس السيسي وجه بالاستثمار في البنية الأساسية بعدما خرجنا من فترة حدث فيها تراجع كبير بالبنية الأساسية للدولة، ومن ثمَّ تم الارتقاء بالبنية الأساسية وحققنا العدالة المكانية لتوزيع الخدمات بشكل أفضل، وجاء الوقت للاستثمار في العنصر البشري".

وأشادت السعيد، بالمبادرات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة خلال السنوات الماضية وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة، وحملة القضاء على فيروس سي وحملة قوائم الانتظار وحملة صحة المرأة.

يحضر الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة.

هالة السعيد خطة قومية للسكان الاستثمار

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