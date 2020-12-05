"نأمل مراجعة هذه القرارات".. أول تعليق من "المحور" على إيقاف أسامة كمال

(مصراوي):



أصدرت إدارة قناة المحور، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور حسن راتب، اليوم السبت، بيانًا بشأن قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" لمدة أسبوعين.

وجاء في البيان: "انطلاقًا من التزام قناة المحور، والتي يؤكد تاريخها الممتد عبر 20 عامًا الالتزام بالقيم المهنية، ومن قبلها الالتزام بدعم بلدها قيادة وحكومة وشعبًا، ومساندة توجهات مصر في الحاضر والمستقبل وتكون درعًا ضد أي إعلام يهدم، أو يهدد، أو يشوه واقعنا المتحرك في أتجاه البناء والتنمية".

وأضافت القناة: "انطلاقًا من ذلك تؤكد قناة المحور استجابتها لقرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن الإعلامي المحترم أسامة كمال، وهو ليس بوجه جديد على شاشات القنوات المصرية، والذي يقر الجميع باحترافيته والتزامه بأصول المهنة، وهو ما عبر عنه في الحلقة محل القرار أنه يعتمد فيما يقول على مصادره وهو مصطلح نحن على يقين من استيعابه من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحكم خلفيته الصحفية، والذي نأمل مراجعة مثل هذه القرارات، والذي نؤكد احترامنا له والتزامنا به حتى لا يلقى بظلاله على دعوة القيادة السياسية بفتح الحوار الحر والمتنوع حول قضايا بلدنا وكذلك النقد البناء".

واختتمت القناة بيانها: "قناة المحور ستظل منبرًا حرًا أجندتها وطنها وبرامجها في خدمة أمتها وستظل هذه هي رسالتها".

وقرر المجلس الأعلى للإعلام، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج "90 دقيقة" لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.