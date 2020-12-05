أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"هذه الظاهرة الأبرز".. الأرصاد: أمطار ورياح خلال الـ 72 ساعة المقبلة

11:10 ص السبت 05 ديسمبر 2020
"هذه الظاهرة الأبرز".. الأرصاد: أمطار ورياح خلال الـ 72 ساعة المقبلة

سقوط أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم السبت مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية حيث يستمر على هذا المعدل خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية والغربية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من غد الأحد.

وتابع الخبراء: "الظاهرة الجوية الأبرز خلال الـ 72 ساعة المقبلة تتمثل في الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الثامنة صباحا وتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية.

وأشار الخبراء إلى أن السواحل الشمالية وجنوب سيناء يشهدان نشاطا للرياح مثيرة للرمال على بعض المناطق خلال يومي الأحد والاثنين.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و25 درجة، والسواحل الشمالية 22 - 24 درجة، وجنوب سيناء 23 وحتى 24 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 23 وحتى 25 درجة.

أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

الخبر التالى:

تأمين المزاد يصل لـ 300 ألف.. تفاصيل طرح شقق ومحلات وبدرومات بحي السلام أول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117583

    عدد المصابين

  • 103191

    عدد المتعافين

  • 6732

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا