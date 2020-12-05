"هذه الظاهرة الأبرز".. الأرصاد: أمطار ورياح خلال الـ 72 ساعة المقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم السبت مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية حيث يستمر على هذا المعدل خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية والغربية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من غد الأحد.
وتابع الخبراء: "الظاهرة الجوية الأبرز خلال الـ 72 ساعة المقبلة تتمثل في الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الثامنة صباحا وتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية.
وأشار الخبراء إلى أن السواحل الشمالية وجنوب سيناء يشهدان نشاطا للرياح مثيرة للرمال على بعض المناطق خلال يومي الأحد والاثنين.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و25 درجة، والسواحل الشمالية 22 - 24 درجة، وجنوب سيناء 23 وحتى 24 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 23 وحتى 25 درجة.
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