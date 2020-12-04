الاستثمار وتطوير القاهرة الإسلامية.. تفاصيل 12 اجتماعًا عقدها رئيس الوزراء في أسبوع

كتب- أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل "إنفوجرافيك" سلط فيها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، والتي تضمنت الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب التقرير، عقد مدبولي اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، بحضور وزراء التعاون الدولي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعقد مدبولي اجتماعًا لاستعراض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد، واجتماع لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، حيث كلف بعرض البرنامج على المجموعة الاقتصادية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة أعمال تطوير طريق الفيوم، والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى للمشروع الذي يضم نحو نصف مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، واجتماع لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكد تنفيذ مشروع "تبطين الترع" بالقرى المستهدفة وإقامة مجمع صناعي حرفي لخدمة أهالي القرى.

كما ترأس مدبولي اجتماعاً لمتابعة مخططات ترميم وتطوير القاهرة الإسلامية، حيث تم التأكيد على وجود تكليفات من رئيس الجمهورية بسرعة البدء في التنفيذ، والبدء قريباً في تطوير عدد من الميادين على غرار "التحرير"، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتم عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس شركة تنمية الريف المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، من خلال إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود "نافذة"، لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.

​