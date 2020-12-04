الزراعة: إصدار 363 رخصة تشغيل مزرعة دواجن

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنةحول نشاط وحصاد القطاع في سبوع.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن التقرير تضمن إصدار 363 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي، داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح التقرير، أنه تم الموافقة على تسجيل 136 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 89 محلية، و47 مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم استمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وأضاف سليمان، أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة أجرى أيضًا المتابعات الفنية وتجارب التجانس على 11 مصنعًا من مصانع الأعلاف في محافظات (القليوبية – السويس – الغربية – الجيزة - الشرقية) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك ومتابعة إنشاء وتجهيز مراكز تجميع الألبان الخاصة بالقطاع طبقًا للمواصفات القياسية في محافظات (سوهاج – أسيوط – المنيا – جنوب سيناء)، بجانب عمل الدراسات الفنية لإنشاء مركزين لتجميع ألبان متطورة طبقًا للمواصفات القياسية لأول مرة في محافظة الوادي الجديد.

ولفت إلى تشكيل لجان للمرور المفاجئ على بعض مصانع الأعلاف بمحافظات الوجه القبلي والبحري، لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي.