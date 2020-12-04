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اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 مساجد اليوم

02:30 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 مساجد اليوم

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الجمعة، ثلاثة مساجد جديدة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد 27 مسجدًا الجمعة، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 535 مسجدًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المنطقة الجنوبية بأسيوط تستضيف لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني غدًا، ويلتقي الوزير قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح السبت.​

محمد مختار أسيوط وزارة الأوقاف

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