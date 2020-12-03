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٢٥٪ للعبادة والجنازات.. الطائفة الإنجيلية تعلن ٦ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

09:55 م الخميس 03 ديسمبر 2020
٢٥٪ للعبادة والجنازات.. الطائفة الإنجيلية تعلن ٦ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

القس أندريه زكي

مصراوي

أكدت الطائفة الإنجيلية أنها تتابع عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

وعقد المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماعا الخميس، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وقرروا ما يلي:

1- استمرار العبادة بالكنائس بحضور ٢٥% من مساحة الكنيسة لكافة الاجتماعات والمناسبات.

2- التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

3- ما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن ٢٥% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات).

4- ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على ٢٥% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح.

5- تعليق جميع الزيارات الرعوية.

6- يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت ١٩ ديسمبر لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع والاطلاع على كافة التقارير.

أندريه زكي الطائفة الإنجيلية فيروس كورونا

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