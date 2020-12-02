شبورة مائية وأمطار خفيفة .. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

حذَّر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم الأربعاء، من الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ حيث تقل معها الرؤية الأفقية، كما تعد الشبورة المائية إحدى ظواهر استقرار الحالة الجوية والتي تبدأ في الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي عند الثامنة صباحًا.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تشهد استقرارًا خلال هذه الفترة، ويكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وتكون الرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وتابع الخبراء: "من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق السواحل الشمالية اليوم الأربعاء؛ خصوصًا (الإسكندرية- مطروح- السلوم- بورسعيد- العريش- رفح)، وتكون خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة).

وأشار الخبراء إلى أن فرص سقوط الأمطار يومَي الخميس والجمعة ستكون قليلة جدًّا؛ لكن يوم السبت المقبل من المتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رفح- بورسعيد- العريش- دمياط).

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية، والتي تتراوح على القاهرة بين 22- 23 درجة، والسواحل الشمالية 22- 23 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 23 و26 درجة.

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