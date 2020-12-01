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نائب وزير الصحة: إعداد أوراق سياسات عامة لمواجهة المشكلة السكانية

11:03 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
نائب وزير الصحة: إعداد أوراق سياسات عامة لمواجهة المشكلة السكانية

الدكتور طارق توفيق

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن عدد سكان مصر قد تضاعف 14 ضعفا خلال الفترة من 1882 إلى عام 2017، حيث زاد عدد السكان من 6.7 مليون إلى 94.8 مليون خلال تلك الفترة، وهو ما يؤثر على نصيب الفرد من التعليم والصحة والموارد المتاحة ، وبالتالي على مستوى الخصائص السكانية بشكل عام.

وأكد توفيق في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشكلة السكانية قومية تحتاج في مواجهتها إلى تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء ، في افتتاح ورشة عــــمل "تحليل السياسات العامة" في إطار التعاون بين ملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية والمجلس القومي للسكان.

وأضاف أن المجلس بصدد إعداد عدد من أوراق السياسات العامة ، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، لعدد من القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية ، مثل التسويق الاجتماعي لنشر الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وخصوصا بين الشباب ، والأمن الغذائي "التحديات والاستدامة لمصر 2050" ، ومستقبل الأمن المائي في مصر وأثره على السكان .

يذكر أن ورشة العمل التي تتم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مؤسسة جون سنو ، قد تناولت أهم القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية في مصر، ونظرة عامة على الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وأوراق السياسات المقترحة للتنفيذ.

طارق توفيق المشكلة السكانية وزيرة الصحة

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