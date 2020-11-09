القوى العاملة: تحصيل 444 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في حادث بالسعودية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفي "محمد .ع. ع. ي" بقيمة 106 آلاف و454 ريالا سعوديا، بما يوازي 444 ألفاً و 978 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفي "محمد .ع. ع. ي" لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في تقريره للوزير، إلى أن المتوفى كان يعمل لدى شركة من الشركات القابضة بالدمام بالفرع الشركة بمهنة مهندس كهربائي عام ، وقد توفى نتيجة حادث مروري بطريق الظهران - بقيق ،وتم دفن الجثمان بمقابر الدمام بالسعودية بناءاً على رغبة ذويه.

ولفت رجائي، إلى أنه تم التواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاته المالية، وحولت الشركة مبلغ 106 ألاف و454 ريالات سعودية إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض وتم إرسال صورة التحويل ألى مكتب التمثيل العمالي للتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لتحويل المبلغ إلى مصر، وإخطار ورثة المتوفى لاستلامه من بنك ناصر الاجتماعي.