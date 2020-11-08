الموت يغيب حيدر البغدادي عن المنافسة بانتخابات النواب
02:52 م الأحد 08 نوفمبر 2020
كتب- مصراوي:
غيب الموت المرشح حيدر بغدادي، النائب البرلماني الأسبق، عن المنافسة في الدائرة رقم ١٢ اليوم الأحد، بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وتضم الدائرة أقسام "الجمالية وباب الشعرية والموسكي ومنشأة ناصر".
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بجامع برقوق، والعزاء بجمعية بنجا.
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