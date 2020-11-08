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محذرة من سيناريو التضاعف.. "الصحة" تكشف خطورة عدم ارتداء الكمامات خلال هذه الفترة

01:32 م الأحد 08 نوفمبر 2020
محذرة من سيناريو التضاعف.. "الصحة" تكشف خطورة عدم ارتداء الكمامات خلال هذه الفترة

ارتداء الكمامة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستتضاعف بشكل مستمر إذا لم نلتزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر ديسمبر، ومن ثم تتضاعف الوفيات 3 مرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وأضافت زايد: "ديسمبر ويناير يشهدان زيادة في عدد الوفيات بالسنوات الاعتيادية، ونرجو ألا تكون هناك مضاعفة في أعداد الوفيات وهذه أهم فترة لارتداء الكمامات".

وأوضحت وزيرة الصحة أن زيادة الإصابات والوفيات تمثل عبئًا إضافياً على النظام الصحي، ولا نريد الوصول لذلك.

وحذرت من ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد خلال شهر ديسمبر المقبل، حاول التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ارتداء الكمامات هالة زايد فيروس كورونا

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