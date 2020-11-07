"الآثار" تنتهي من دورة تدريبية لتأهيل العاملين في قصر البارون على التعامل مع الجمهور

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إن برنامج "سفراء السياحة" أُعد خصيصًا لتأهيل المتعاملين مع السائح في جميع المنشآت السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، لافتةً إلى أن هذا البرنامج لقي استحسان وترحيب المتدربين الذين تم تدريبهم حتى الآن.

جاء ذلك في إطار انتهاء الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار لتأهيل العاملين بقصر البارون على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل السليم مع الزائرين.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار حرص الوزارة على استمرار خطتها التدريبية والتي يتم تنفيذها تحت مسمى برنامج "سفراء السياحة" لرفع كفاءة العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية والمنشآت السياحية وتنمية قدراتهم؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين، وفي الوقت نفسه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستمرت الدورة التدريبة لمدة أربعة أيام، وتم في ختامها تسليم المتدربين شهادات معتمدة من Institute of Hospitality in London من المملكة المتحدة.

وأضافت بهجت أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل العاملين بقطاع السياحة والآثار على مفهوم الخدمات السياحية ورفع الوعي السياحي لديهم.

وأعربت بسمة سليم المشرف العام على قصر البارون، عن سعادتها باهتمام الوزارة بتطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم، لافتةً إلى أنه تم تجهيز مكان التدريب بشكل يراعي كل الإجراءات الاحترازية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية تمت في إطار الخطة التدريبية التي وضعتها الوزارة ويتم تنفيذها تحت مسمى "سفراء السياحة" بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، والتي تعد المرة الأولى التي يحصل عليها العاملون في المواقع الأثرية والمتاحف من المتعاملين مع السائح على مثل هذه الدورات، بالتعاون مع وحدة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف.