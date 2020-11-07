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فتح باب التصويت في لجان شبرا وروض الفرج في أول أيام انتخابات مجلس النواب

10:19 ص السبت 07 نوفمبر 2020
فتح باب التصويت في لجان شبرا وروض الفرج في أول أيام انتخابات مجلس النواب

مصراوي

فتحت لجان شبرا وروض الفرج أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس النواب.

وتواجدت قوات الأمن أمام اللجان لتأمين الانتخابات ، مع توفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة ضمن جهود الصحة لتأمين صحة المشاركين في العملية الانتخابية.

وينطلق اليوم السبت ماراثون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 9468 لجنة فرعية بثلاثة عشر محافظة يُشرف عليها 12 ألف قاض.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية يومي السبت والأحد في محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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