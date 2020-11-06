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تنبيه للأئمة.. أداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

11:03 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
تنبيه للأئمة.. أداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

يؤدي المصلون صلاة الجمعة اليوم في المساجد الكبرى والجامعة بإجراءات احترازية ووقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بـ "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة".

وشددت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت الوزارة، على ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.​

المساجد الكبرى إجراءات احترازية فيروس كورونا

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