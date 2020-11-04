وزير النقل يبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية



كتب- يوسف عفيفي:



عقد كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.



وأكد الوزير، في بداية الاجتماع، على أهمية الدور الخدمي للسكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات، وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطن المصري.



وأشار إلى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد وبدء تحديث أسطولها من الجرارات والعربات وتشغيل القطارات الجديدة حدث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع، وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب خاصة أن السكة الحديد خلال الفترة الماضية شهدت انتظاماً كبيراً في مواعيد القطارات، كما كان يتم الإعلان عن التأخيرات الناتجة عن أعمال تحديث نظم الإشارات والسكك في وسائل الإعلام المختلفة لكي يقوم المواطن بأخذها في اعتباره فيما يخص أعماله وتنقلاته المختلفة.



وشدد الوزير، على ضرورة الحفاظ على هذه المستويات المميزة من الخدمة المقدمة للركاب والتي تبدأ بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات. ثم استعرض الوزير كافة الأسباب التي أدت إلى تأخر بعض القطارات خلال الساعات الماضية والتي كان لها تأثيراً سلبياً على جمهور الركاب، مؤكدا على ثقته بأن كافة العاملين بالسكة الحديد ومنهم قائدي القطارات بما لديهم من واجب وطني تجاه الراكب سيقومون بتلافي كافة أسباب هذه التأخيرات والعمل على انتظام جداول التشغيل خلال الساعات المقبلة.



وقدم الوزير اعتذار وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لكافة الركاب عن هذه التأخيرات.



من جانبه، أكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، على أن قائدي القطارات وكافة العاملين بالسكة الحديد سيواصلون دائماً العمل في خدمة المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له، كما أكد الحضور من قائدي القطارات على أنهم وجميع قائدي القطارات في مختلف الخطوط سيكونون دائماً في خدمة المواطنين وأنهم سيبذلون كافة الجهود للحفاظ على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب واستكمال مسيرة التطوير لهذا المرفق الحيوي والهام.