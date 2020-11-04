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الحكومة ترد رسميا على أنباء إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر بسبب كورونا

10:50 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الحكومة ترد رسميا على أنباء إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر بسبب كورونا

طلاب المدارس - ارشيفية

كتب- محمد غايات:

قالت الحكومة إن مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي تداولت أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، وهو أمر غير صحيح.

وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارتان أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.​

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