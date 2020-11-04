حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا مستمر والنتائج الأولية للانتخابات الأمريكية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى اليوم.

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"حافظت على الاقتصاد".. العمل الدولية تشيد بقرارات الحكومة في مواجهة كورونا

أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، باتخاذ الحكومة في مصر إجراءات احترازية في التعامل مع الموجة الأولى من فيروس كورونا، مثل الإغلاق المبكر للمطاعم والمحال التجارية.

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تألمت كثيرًا.. شيخ الأزهر يعلق على حادث فيينا الإرهابي

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى توحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، في أول تعليق له بعد الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

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بيانات رسمية: مؤشر التعافي من كورونا يواصل الهبوط.. والوفيات "مستقر"

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد وإن كان بهامش قليل ليصل إلى 92.3% حتى الثلاثاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.

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إصابات كورونا في العالم تقترب من 47 مليون والوفيات 1.21 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) على مستوى العالم نحو 46 مليونا و972 ألفا و539 حالة الثلاثاء، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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ليست المحليات.. الحكومة تحدد جهة جديدة لإصدار تراخيص البناء

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار تراخيص البناء وليس المحليات.

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المجر تعلن تدابير جديدة لمكافحة كورونا بعد تسجيل وفيات قياسية

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا كان استبعدها تماما حتى الأسبوع الماضي، وذلك عقب تسجيل أعداد قياسية من حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.

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باريس تدرس فرض حظر تجول ليلًا بسبب عدم التزام السكان بتدابير الحجر

بسبب تجاهل الكثيرين لإجراءات الحجر الصحي وفي ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا، تدرس فرنسا إعادة فرض حظر التجول ليلاً في باريس ومنطقة إيل دو فرانس المحيطة بالعاصمة.

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النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم في الأصوات وبايدن في المجمع الانتخابي

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد المصوتين لصالحه، إلا أنها أظهرت أيضا تقدم الأخير في المجمع الانتخابي.

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ترامب يستعد لتوجيه كلمة للشعب الأمريكي من البيت الأبيض

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء بكلمة من البيت الأبيض ، حسبما أفادت مستشارته السابقة كيليان كونواي.

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"واشنطن بوست": نسب المشاركة اليوم بالانتخابات ستحمل علامات قوية على المرشح الأقرب للبيت الأبيض

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن نسب مشاركة الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحمل علامات قوية حول المرشح الأقرب للبيت الأبيض.

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