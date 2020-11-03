تخفيض 50% على تذاكر دخول مقبرة توت عنخ آمون.. غدًا
القاهرة - مصراوي:
وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على أسعار تذاكر دخول مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالبر الغربي بمدينة الأقصر، للمصريين والأجانب، غدًا الأربعاء، والذي يوافق يوم اكتشاف المقبرة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون.
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