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تخفيض 50% على تذاكر دخول مقبرة توت عنخ آمون.. غدًا

08:42 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
تخفيض 50% على تذاكر دخول مقبرة توت عنخ آمون.. غدًا

مقبرة توت عنخ آمون

القاهرة - مصراوي:
وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على أسعار تذاكر دخول مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالبر الغربي بمدينة الأقصر، للمصريين والأجانب، غدًا الأربعاء، والذي يوافق يوم اكتشاف المقبرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون.
مقبرة توت عنخ آمون

مقبرة توت عنخ آمون خالد العناني وزارة السياحة

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