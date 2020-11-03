171 مقعدا حزبيا و3 للمستقلين.. قراءة في الحصر الأولي لانتخابات الجولة الأولى للنواب

تحليل- محمود نفادي:

كشف الحصر الأولي للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي أجريت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، عن أن المرشحين الحزبيين فازوا بنصيب الأسد في هذه الجولة؛ فمن بين 174 مقعدًا تم حسمها، حصد مرشحو الأحزاب 171 مقعدًا مقابل 3 مقاعد للمستقلين؛ ما يؤكد أن الخريطة السياسية والبرلمانية في المجلس القادم ستختلف اختلافًا جذريًّا عن الخريطة السابقة لبرلمان 2015؛ حيث كان المرشحون المستقلون هم أصحاب النسبة الكبرى على حساب المرشحين الحزبيين.

نواب مستمرون

وأوضح الحصر العددي أن هناك 53 نائبًا حاليًّا تمكنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان المقبل، وفي مقدمتهم الدكتور علي عبد العال، ومن المرجح أن يكون رئيسًا للبرلمان المقبل، إلى جانب 8 من رؤساء اللجان البرلمانية احتفظوا بمقاعدهم وحصانتهم البرلمانية.

مفاجأة الجولة الأولى

كما أظهر حصر تلك الجولة "مفاجأة" وحيدة تتمثل في حصد محافظة الجيزة عدد 22 معقدًا من الجولة الأولى من بين 32 مقعدًا، بينما هناك دائرة واحدة بالجيزة ستجري انتخابات الإعادة.

كما أن محافظة البحر الأحمر هي المحافظة الوحيدة التي لم تجر جولة إعادة؛ لحسم المقاعد الثلاثة من الجولة الأولى.

برلمانيون أبناء نواب سابقين

وكشف الحصر العددي أيضًا عن فوز عدد من أبناء النواب السابقين، ومن أبرزهم (محمد محمد عبد المقصود نائب الغردقة الحالي، ونجل النائب السابق محمد عبد المقصود- محمد رشاد البرتقالي نجل النائب السابق رشاد البرتقالي- خالد تامر طايع نائب كرادسة ونجل النائب السابق تامر طايع- ياسمين أبو طالب ابنة النائب السابق أحمد أبو طالب- رحاب عبد الرحيم الغول، ابنة النائب السابق عبد الرحيم الغول).

وتشهد جولة الإعادة لهذه المرحلة إجراء الانتخابات على 110 مقاعد يتنافس عليها 220 مرشحًا، منهم 86 مرشحًا من حزب مستقبل وطن و19 مرشح من حزب الشعب الجمهوري.

سيدات البرلمان

وبحسب الحصر، شهدت هذه الجولة أيضًا فوز 72 سيدة؛ منهن سيدة وحيدة على المقعد الفردي في دائرة إمبابة، وهي النائبة الحالية ناصرية نشوى الديب، وفازت 72 سيدة بالقوائم.

وتخوض جولة الإعادة 6 سيدات؛ منهن نائبتان في المجلس الحالي، هما إلهام المنشاوي بدائرة الرمل، ومي محمود بدائرة المنتزه.

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