الأزهر يدين هجمات فيينا الإرهابية

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال الساعات الماضية في أماكن متفرقة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وشدد الأزهر في بيان له، الثلاثاء، على أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين، مناشدًا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفا واحدا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة النمسا، قيادة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص العالم من خطر الإرهاب وشروره، وأن ينعم جميع البشر بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.​