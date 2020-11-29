غداً.. انطلاق برنامج "صبايا الخير" لريهام سعيد على قناة النهار
كتب- مصراوي:
ينطلق غدا الاثنين برنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار في عودة جديدة بعد توقف دام لوقت طويل، حيث يُعرض البرنامج على القناة لمدة 3 أيام أسبوعيا هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء في التاسعة والنصف مساء.
وقالت ريهام: سبب التأخير في الظهور هو أننا عقدنا اجتماعات متتالية وجلسات مستمرة وحلقات بايلوت كثيرة لأنني كنت أشعر أن هذه المرة الأولى لي في الظهور على الشاشة، خاصة وأنني كنت مستبعدة الموضوع تماما قبل انضمامي للقناة.
وتابعت: انتظرونا.. هنعمل خير كتير وهنساعد ناس كتير.. يوم الاثنين ٩.٣٠ مساء على شاشة تليفزيون النهار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
115183
عدد المصابين
-
102490
عدد المتعافين
-
6621
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
62004643
عدد المصابين
-
42391513
عدد المتعافين
-
1448646
عدد الوفيات
إعلان