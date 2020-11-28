"الأجانب أشادوا بينا".. مخرج مباراة القرن يكشف كواليس الإعادات ومشاجرة اللاعبين

(مصراوي):

كشف المخرج إبراهيم مبارك، مخرج مباراة القرن والمشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، كواليس مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، والتي حسم الأهلي فيها لقبه التاسع بالبطولة الأعرق أفريقيًا.

وقال مبارك في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المباراة جاءت على أعلى مستوى فني بين الفريقين، اللذين قدما منازلة مثيرة أمام العالم، مضيفًا أن التلفزيون سعى خلالها لإثبات قدرة مصر على تنظيم المباريات الكبرى.

وأوضح مبارك، أن الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون، عملا على توفير كافة الإمكانيات الفنية للخروج بالمباراة في أحسن صورة ممكنة، لافتًا إلى أنه تم إخراج المباراة بـ14 كاميرا وكاميرا درون، وبذل فيها فريق الإخراج كافة قدراته الفنية لإنجاح تصوير وإخراج المباراة، موجهًا بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المجهود الذي بذلته الهيئة، مضيفًا: "نائلة فاروق رئيس التلفزيون كانت معنا أولًا بأول".

وحول حالة الجدل بشأن إعادة بعض الكرات، أضاف مبارك: "أعدنا كافة الهجمات والأخطاء التي أصدر الحكم قرارات بشأنها، وحتى الهجمات المهمة داخل منطقة الـ18 للفريقين تمت إعادتها من أكثر من زاوية، والأهداف تمت إعادتها بشكل متوازن بين الفريقين"، قائلًا إنه كان هناك تكاملًا بين دورنا كمخرجين وبين دور "الفار" الذي يحدد هجمات معينة، يمكن إعادتها إذا كان فيها شيء محل شك.

وفيما يخص المشاجرة التي حدثت بعد انتهاء المبارة، قال مبارك، إن المباراة كانت قد انتهت بالفعل، ومن ثم فإن البث يتوقف مؤقتًا ليبدأ فريق الإخراج الاستعداد لنقل مراسم التتويج، وهذا هو الأهم، مشددًا على أنه تم نقل المباراة بحيادية تامة بين الفريقين.

وتابع: "تلقينا ردود فعل إيجابية عقب انتهاء المباراة من أجانب، ونتمنى أن نكون دائمًا على مستوى الحدث لأن ذلك يعكس صورة إيجابية لمصر أمام العالم كله".