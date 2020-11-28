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الرئيس السيسي يهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

03:50 م السبت 28 نوفمبر 2020
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي يهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا

القاهرة- أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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