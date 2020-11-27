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​قبل ساعات من صافرة البداية.. ننشر ضوابط "الأعلى للإعلام" لتغطية نهائي القرن

07:05 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
​قبل ساعات من صافرة البداية.. ننشر ضوابط "الأعلى للإعلام" لتغطية نهائي القرن

دوري أبطال أفريقيا

(مصراوي):

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الشباب والرياضة، مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، في إطار الاستعداد للمواجهة التاريخية التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة للمباراة، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.

كما ناشد المجلس كافة وسائل الإعلام، بأن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم فى إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.

دوري أبطال أفريقيا نهائي القرن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة الشباب والرياضة

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