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قرينة الرئيس: رواية "بدون سابق إنذار" لأنيسة حسونة تبرز كيفية تحدي المرأة للمرض

10:44 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قرينة الرئيس: رواية "بدون سابق إنذار" لأنيسة حسونة تبرز كيفية تحدي المرأة للمرض

انتصار السيسي

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رواية الوتد للكاتب خيري شلبي جسدت كفاح المرأة المصرية والصعاب التي مرت عليها.

وأضافت خلال لقاء خاص على فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، خلال حديثها عن الجانب الثقافي في حياتها "زمان كان فيه موسوعة مصر القديمة لسليم حسن بتحكي تاريخ مصر وعظمة الحضارة المصرية، ورواية الوتد لخيري شلبي بتجسد كفاح المرأة المصرية والصعاب اللي عدت عليها".

وتابعت: فيه حاجات زي الأيام لطه حسين، والعقاد في عبقرية عمر، كانت حاجات فيها استفادة جامدة جدا، العظماء أمثال نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس، أثروا فينا جدا جدا".

وأوضحت: "في حاجات حديثة زي بدون سابق إنذار لأنيسة حسونة، وازاي المرأة تقدر تتحدى المرض وتحسس أسرتها إنها إنسانة قوية".

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