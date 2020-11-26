حدث في 8 ساعات| السيسي يتلقي رسالة من أمير الكويت.. وحسم الجدل بشأن بيع مثلث ماسبيرو

مصراوي

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، وحسم الجدل بشأن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: