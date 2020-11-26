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المجلس القومي لحقوق الإنسان ناعيا "أبو سعدة": قيمة وقامة حقوقية عالية

07:16 م الخميس 26 نوفمبر 2020
المجلس القومي لحقوق الإنسان ناعيا "أبو سعدة": قيمة وقامة حقوقية عالية

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وفاة الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس، حيث نعاه قائلا: "إنه كان ركنا أصيلا من أركان المجلس منذ نشأته في عام 2004".

وأعرب رئيس المجلس محمد فايق - في بيان أصدره المجلس اليوم الخميس- عن خالص عزائه في وفاة أبو سعدة، "والذي يمثل قيمة وقامة حقوقية عالية في مجال حقوق الإنسان".

وقال فايق إن "أبو سعدة" أثرى الحياة الحقوقية ليس فقط بعمله الميداني الدؤوب في الدفاع وحماية حقوق الإنسان، ولكن بمؤلفاته التي أضافت ثراء في الحركة الفكرية الحقوقية، وجسد نموذجا مميزا للعمل الموضوعي الهادف؛ لدعم حقوق الإنسان في مصر فكرا وعملا.

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