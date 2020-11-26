وزيرة الصحة في احتفالية "التأمين الصحي الشامل": مصر لا تعرف المستحيل

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كان بين 7 تكليفات أساسية لوزارة الصحة، إلى جانب القضاء على فيروس سي.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الخميس، خلال المشاركة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا في سنة اتحقق بيكم .. شكرًا لشركاء الحلم".

وأضافت الوزيرة، أن "التأمين الشامل" تعجز أنظمة صحية كبرى عن تحقيقه لكن مصر في أخر سنوات لم تعرف المستحيل وانعكس ذلك على قطاع الصحة، وتم بناء منظومة في كل المجالات وتم وضع أسس تقتدي بها الدول في مجال الصحة والتعليم.

وقالت: "الذي لا يعمل في فترة حكم الرئيس السيسي لن يتم تطبيقه في الـ 100 سنة المقبلة".

وأشارت إلى أن مبادرات الصحة العامة بدون مظلة تأمين صحي شامل لن تدوم وهي تعد تأهيل للتأمين الشامل.

وقالت الوزيرة إن محافظة بورسعيد كانت النموذج الأمثل لتطبيق التأمين الصحي، موجهة الشكر للفريق الراحل محمد العصار الذي كان شريكا في نجاح المنظومة وعمل مع الصحة في كل محافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمشاركته في المنظومة وشارك في وضع القانون، وكذلك المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات ومنظمة الصحة العالمية والقطاع الخاص.