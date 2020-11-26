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تحت شعار "لا للتعصب".. الوطنية للإعلام تكشف آخر استعداداتها لنهائي القرن

03:20 م الخميس 26 نوفمبر 2020
تحت شعار "لا للتعصب".. الوطنية للإعلام تكشف آخر استعداداتها لنهائي القرن

مؤتمر بمقر الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصراوي:
كشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن آخر استعداداتها لنقل مباراة القرن بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مساء غد قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي المباراة تحت شعار لا للتعصب، حيث وفرت الهيئة الوطنية للإعلام كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات HD وسيارات البث، وكاميرات درون وسبايدر لنقل صورة من الجو وتغطية كافة تفاصيل المباراة بشكل متميز لإمتاع جماهير الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أكد على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير ، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن بعيدا عن التعصب والإثارة و تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية والتى تعتبر انتصارا للرياضة المصرية ويسعد بها جماهير الشعب المصري العظيم.

وتتمنى الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم سبورت وأن تخرج المباراة بشكل يسوده قيم الروح الرياضية والإخاء ونهنئ انفسنا جميعا بالفائز لأن البطولة فى النهاية مصرية.

الوطنية للإعلام حسين زين نهائي القرن الأهلي والزمالك

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