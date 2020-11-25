القسط يصل لـ 90 ألف جنيه.. دليلك للحصول على شقة إسكان "أسعار وخطوات حجز"



كتب- محمد عبدالناصر:



منذ بداية شهر نوفمبر الجاري طرحت وزارة الإسكان العديد من المشروعات المختلفة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، هذه المشروعات تم توجيهها بداية من محدودي الدخل مرورا بالطبقة المتوسطة وحتى من يريد الحصول على شقة في كمبوند خاص.



كما تنوعت المشروعات تنوعت المساحات والمواصفات والأسعار أيضًا، والتي يستعرضها مصراوي على النحو التالي:

المشروع الأول.. الإسكان الاجتماعي:

بداية المشروعات التي طرحتها وزارة الإسكان، كان مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث بدء بيع كراسات شروط الطرح الجديد، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر، ويستمر التقديم حتى 7 ديسمبر المقبل.



شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبداء من 12.5 ألف للوحدة الـ 75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ 90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.



توجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).



ويمكن التعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحجز من هنا



وبعد انتهاء فترة التقديم بحوالي شهرين إلى 3 شهور يتم إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط وكذلك من قام برفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

المشروع الثاني.. الإسكان المتوسط:

في نفس الوقت الذي تم طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم طرح 25 ألف شقة ضمن محور الإسكان المتوسط، بـ 10 مدن جديدة، ويتم التقديم وشراء كراسة الشروط، مقابل 150 جنيه وسداد 400 جنيه مصروفات إدارية، على أن يكون مقدم الحجز وفقا لمساحة الوحدة والتي عبارة عن 100 و110 و120 متر.



ووصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ 110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ 51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ 120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.



توجد الشقق في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرا.



ويمكن التعرف على الأقساط الشهرية من هنا

المشروع الثالث.. شقق أرض مطار إمبابة:

كما بدأت وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 متر بمنطقة أرض مطار إمبابة.



ويبدأ سداد جدية الحجز حتى 3 ديسمبر، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين، ويصل مقدم الحجز لـ 50 ألف جنيه، مع نظام سداد مختلفة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).



ويسدد المتقدم مبلغ جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات إدارية تسجيل، كما يتم استكمال سداد 25 % بالإضافة لـ 1% مصاريف إدارية و5.0 % لصالح مجلس الأمناء، خلال شهر يبدأ من يوم 20/12/2020 حتى 21/01/2021.



أما باقي ثمن الوحدة الـ 75% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة، بالإضافة لـ 2% مصاريف إدارية و5.0 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة.



وتتنوع المساحات داخل شقق مطار إمبابة حيث تبدأ من 83 مترا وحتى 100 متر، وبتطبيق نظام السداد على وحدة بمساحة 90 مترا يكون ثمنها على النحو التالي:



سعر المتر موحد لكل المساحات بـ 4940 جنيه، حيث يصل سعر الـ 90 مترا لـ 444 ألفا و600 جنيه، يتم سداد 50 ألف جدية حجز، ثم استكمال جدية الحجز لـ 25% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 67 ألفا و819 جنيها.



وبهذا يتبقى 75% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام الأقساط على 3 سنوات بدون فوائد بحيث يكون القسط الربع سنوي 27 ألف جنيه، أما على 5 سنوات يكون القسط 18 ألف جنيه و7 سنوات يكون القسط 15 ألف جنيه.

4 مشروعات في وقت واحد:

كما بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تلقي طلبات الحجز لـ 447 وحدة سكنية بـ 4 مدن جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور)، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).



ويستمر التقديم حتى 10 ديسمبر المقبل، حيث تم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"، لكن خلال الفترة من 22 وحتى 24 ديسمبر يتم الحجز الإلكتروني بالأسبقية، من خلال الموقع المخصص لذلك.



وتتراوح مساحات الشقق من (63 مترًا وحتى 125 مترًا، وتعتبر هذه الوحدات ضمن حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

نظام السداد:

1- "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة:

سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ 70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ 63 مترًا بـ 539 ألف جنيه، والوحدة الـ 85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.



وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ 85 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالهم لـ 30% من ثمن الوحدة والبالغ 179 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 509 آلاف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ 94 ألف جنيه تقريبا.



2- "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان:

سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5275 جنيهًا، والوحدة الـ 109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه.



وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ 109 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ 30% من ثمن الوحدة والبالغ 135 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 411 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ 80 ألف جنيه تقريبا.



3- بندر الربيع بمدينة العبور:

وفي مدينة العبور سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ 90 مترا وصلت لـ 568 ألفا، والوحدة الـ 78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.



وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ 90 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ 30% من ثمن الوحدة والبالغ 129 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 389 ألفا يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ 72 ألف جنيه تقريبا.



"الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر:

وفي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 6380 ألف، والوحدة الـ 75 مترا، وصلت لـ 488 ألفا، والوحدة الـ 80 مترا وصلت لـ 530 ألفا.



بتطبيق نظام السداد للوحدة الـ 80 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ 30% من ثمن الوحدة والبالغ 120ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 378 ألفا يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ 70 ألف جنيه تقريبا.



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